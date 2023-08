In Hesepe wurde in einen Saunaclub eingebrochen. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Ähnliche Taten Anfang Juli Einbrecher plündern Spielautomaten in Saunaclub in Bramsche Von Martin Schmitz | 02.08.2023, 17:25 Uhr

In Bramsche sind Einbrecher in der Nacht zu Dienstag in einen Saunaclub eingestiegen, teilt die Polizei mit. Abgesehen hatten sie es offensichtlich das Bargeld in zwei Spielautomaten.