Am Kreisel in Ueffeln stießen zwei Pkw zusammen. Foto: Nicolas Armer Zusammenstoß im Kreisel Ein Verletzter bei Unfall auf B 218 in Bramsche Von Martin Schmitz | 27.10.2022, 12:50 Uhr

Im Kreisverkehr an der Bundesstraße 218 in Bramsche-Ueffeln sind am Donnerstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.