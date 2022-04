Auch das Wetter spielte mit. Bei strahlendem Sonnenschein brachte Karin Müller 13 Mädchen zwischen acht und 14 Jahren einen Tag lang das spanische Lebensgefühl ein bisschen näher. „Wir verpassen diesem sommerlichen Ambiente ein bisschen Flamenco-Feeling“, versprach die Hobbytänzerin. Gemeinsam übten die Kinder Schritte der ersten Strophe einer Sevillana ein und probten immer wieder. Die Sevillana ist der Volkstanz schlechthin in Spanien.

Zu einem spanischen Nachmittag gehört natürlich auch eine Siesta, also machten die Mädchen nach dem anstrengenden Tanztraining erst einmal eine kurze Pause mit spanischem Kuchen und erfrischender Kinder-Sangria. Frisch gestärkt, wurde dann auch das spanische Feeling noch einmal verstärkt, indem sich die jungen Damen richtig in Schale werfen durften: Röcke, Schultertücher und Rosen in den Haaren wurden dazu angelegt. Dazu noch schnell die richtige Handhabung des traditionellen Fächers erklärt, und schon hieß es wieder: „Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, pasada!“

Soweit es in der kurzen Zeit möglich war, wurde auch Wert auf die Körperhaltung und die Ausstrahlung der Mädchen gelegt. Sie sollten sich wie Damen verhalten und das auch in ihrem Tanz zum Ausdruck bringen. Das kann man unter anderem durch die richtige Art des Klatschens: Ganz vornehm hält man die eine Hand ruhig und schlägt mit der anderen hinein – und das dann am besten auch noch im richtigen Takt. Die spanische Musik wurde während des Tanzens vom Klackern der Schuhe auf dem Holzboden begleitet. Im Laufe des Nachmittags wurden aus den Mädchen echte kleine „Flamencas“.

Zum Abschluss des sonnigen Tages à la Spanien wurden noch einmal alle Mädchen in ihren Kostümen fotografiert. In den Posen konnten sie zeigen, was sie alles gelernt hatten. Daraus wurden tolle Erinnerungsbilder.