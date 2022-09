Mit ihrer neuen Aufgabe übernimmt Kerstin Seller bewusst eine große Verantwortung. Foto: Lena Weimer up-down up-down Neue Aufgabe Kerstin Seller Ehrenamtliche darf im Kirchenkreis Bramsche Trauerfeiern durchführen Von Lena Weimer | 26.09.2022, 15:31 Uhr

Kerstin Seller wird in Kürze in der St.-Johannis-Kirche Engter offiziell in ihr neues Amt als „Prädikantin mit der Kasualberechtigung Trauerfeier und Bestattung“ eingeführt. Was das bedeutet, hat sie unserer Redaktion erklärt.