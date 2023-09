Initiative des Hospizvereins Ehrenamtliche bieten ab September Gespräche an den Trostbänken in Bramsche an Von Stella Blümke | 04.09.2023, 15:26 Uhr Ehrenamtliche bieten ab September an den vier Standorten der Trostbänke in Bramsche Interessierten ein offenes Ohr. Archivfoto: Holger Schulze up-down up-down

An vier verschiedenen Standorten in Bramsche wurden Mitte August Trostbänke aufgestellt. Ab September bieten Ehrenamtliche des Hospizvereins ein Mal im Monat an den Bänken Gespräche, Kontakte und Hilfe in Krisenzeiten an.