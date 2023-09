Zu dem gescheiterten Neubau auf einer Fläche stadtauswärts am Lutterdamm gegenüber der Schützenhalle wollte Marc Kuhlmann zunächst nichts sagen. Nun nimmt er in einer Mail an unsere Redaktion aber doch ausführlich Stellung. Nachdem die Behörden wegen raumordnerischer Bedenken - trotz eines zuvor positiven Gutachtens - den Umzug nicht gestatten, wäscht Kuhlmann keine „schmutzige Wäsche“. Aber er erklärt seine Situation und wie es beim beim Markt am Lutterdamm weitergehen könnte.

Aktuelle Wettbewerbssituation und Einschränkungen im bestehenden Markt

Kuhlmann sagt: „Wir betreiben jetzt im zwanzigsten Jahr den Edeka-Markt in der Gartenstadt. Unsere direkten Wettbewerber wie Lidl, Aldi, K+K und Famila haben sich bereits entwickelt und neu gebaut, Verkaufsflächen erweitert oder die Marktgestaltung angepasst - wir versuchen seit gut sieben Jahren ebenfalls unseren Betrieb in der Gartenstadt weiterzuentwickeln, da sich am heutigen Standort für uns aus Sicht der Betreibung drei Probleme ergeben.“

Es fehlen nach seinen Angaben Lager-, Logistik- und Umschlagflächen, sowie Kühlräume. „Weiterhin produzieren wir in anderen Filialen eigene Salat- und Conveniencespezialitäten - über schokolierte Früchte bis hin zu aufbackbaren Käsebaguettes. Dafür fehlen die Produktionsräume. Diese Produkte benötigen wir aber dringend, um eine Differenzierung zum Discount zu schaffen“, macht Kuhlmann deutlich.

Marc Kuhlmann (rechts) mit Christian Sostmann, der mit seiner Fleischerei in einem neuen Markt ebenfalls ein erweiterten Serviscebereich angeboten hätte. Das Bild entstand vor längerer Zeit, als noch der Edeka-Neubau in Planung war. Archivfoto: Heiner Beinke

Die Trennung der Standorte in einen Hauptmarkt und einen Getränkemarkt sei „nicht optimal“, denn „wir müssen an beiden Standorten teilweise identische Sortimente vorrätig halten (Wein/Sekt und Spirituosen, Saft und Einweggetränke) und der Kunde muss zweimal parken, zweimal aussteigen und zweimal bezahlen“, so der Marktbetreiber weiter. Sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sei das Betreiben von zwei Flächen „immer nachteilig“.

Für einen Vollsortimenter seien zudem 1000 Quadratmeter Fläche „nicht mehr zeitgemäß“, um „dem Anspruch der Verbraucher“ an die Sortimentskompetenz (Bio, Regionalität, Vegetarische und Vegan, alternative Ernährungsformen wie glutenfrei, etc. ) Rechnung zu tragen. „Die Discounter Aldi und Lidl sind mittlerweile in Bramsche deutlich größer als wir - ohne die beschriebene Sortimentskompetenz leisten zu müssen“, so Kuhlmann weiter.

Der Standort Jägerstraße

„Den Bereich der Volkshochschule haben wir mehrfach überplant“, sagt Kuhlmann. Dass wir an diesem Standort keine positive Planung aufs Papier bekommen haben, die unseren Ansprüchen genügt, hat nichts mit der Größe der Verkaufsfläche zu tun. „Unter Beachtung aller durch die Stadt vorgegebenen Planungsprämissen seien „auf dem (sehr eingeschränkten) Gelände der Volkshochschule nicht die baurechtlich geforderten Stellplatznachweise zu erbringen (wir konnten es nicht!)„, heißt es weiter. Um dieses Problem zu lösen, „haben wir eine Planung mit aufgeständertem Supermarkt und einer Parkanlage unter dem Markt entworfen. Diese Planung war jedoch wirtschaftlich überhaupt nicht umsetzbar“.

Kuhlmann weist übrigens darauf hin, dass die oft genannte Verkaufsfläche von 2.600 Quadratmetern baurechtlich „alle vom Kunden einsehbaren Bereiche“, umfasse. Damit sei „sowohl eine Leergutannahme, ein Sitzbereich in der Gastronomie und selbst der Bereich zwischen Rückwand und Theke einer Fleischabteilung (wo niemals ein Kunde, sondern nur Personal steht)“ als Verkaufsfläche zu werten.

Dass bei der Stadt Bramsche nun mehrere Mitbewerber Interesse bekundet haben, sich an der Jägerstraße mit einem Markt anzusiedeln, „ist in unserer Branche üblich und nur legitim“, betont Marc Kuhlmann. Doch er beobachtet die Entwicklung offenbar mit Argusaugen: „Warum die Stadt zusätzlich zu unserem Edeka-Markt und dem Getränkemarkt eine dritte Anlaufstelle auf dem ohnehin schon verkehrlich belasteten Lutterdamm schaffen möchte, können wir nicht beantworten“, sagt er. Und: „Hätten wir unseren Standort an eine andere Stelle verlagert, so wäre sicherlich unser alter Markt branchenfremd und mit weniger verkehrlichen Auswirkungen nachgenutzt worden.“

Ein zusätzlicher Markt an der Jägerstraße könnte nach Kuhlmanns Auffassung „auch Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich der Stadt haben.“ Und „unser Nahversorgungsstandort wird durch einen zusätzlichen Wettbewerber wesentlich beeinträchtigt“, genau dies solle das entsprechende Verbot der Raumordnung aber ausschließen. „Ob unsere Bedenken da greifen, werden sicherlich Gutachten zeigen“, sagt Kuhlmann. „Auf keinen Fall“ wolle er so verstanden werden wissen, „dass wir Wettbewerb scheuen - diesen gibt es heute schon - dann aber bitte auch für alle nach den gleichen Regeln.“

Und wie geht es weiter mit dem jetzigen Edeka-Markt?

„Wir haben bereits unsere Mietverträge so verlängert, dass wir noch über 20 Jahre am Standort Bramsche-Gartenstadt bleiben können“, berichtet Kuhlmann. Zudem „haben wir heute bereits eine Umbauplanung für Ende Januar stehen - Firmen und Möbel sind bereits bestellt“, sagt er weiter. Es werden demnach zunächst 500.000 Euro in die Kälteanlage und neue Kühltruhen investiert; nicht nur aus energetischen Gründen, sondern „auch um mehr Frischeprodukte im Markt zu haben, denn diese werden sehr stark nachgefragt“, erklärt Kuhlmann.

Zusätzlich habe man „unsere ursprünglich erste Anbauplanung am Bestandsstandort wieder ‚aufgemacht‘“ und werde diese nun an „die heutigen Gegebenheiten anpassen und optimieren“. Sollte die Stadt aber gemeinsam mit einem fremden Investor an der Jägerstraße zu einer positiven und verträglichen Planung für die Stadt Bramsche und die Gartenstadt kommen, „so bleibt uns leider nur die Reorganisation am bestehenden Standort“, schreibt Kuhlmann - was wohl bedeuten dürfte, dass die Perspektiven für den Markt am Lutterdamm dann noch einmal ganz neu überdacht werden müssten.