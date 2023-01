Wenn die Wanderung kein Tagesausflug sein soll, bieten sich in Bramsche auch kürzere Strecken an. Foto: imago images/Manngold up-down up-down Ausgeschilderte Rundwege Drei Tipps für kurze Wanderungen in Bramsche Von Björn Dieckmann | 19.01.2023, 11:58 Uhr | Update vor 1 Std.

Wandern ist "in", in der Corona-Zeit wurde es von vielen (wieder)entdeckt. Wer aber nicht so viel Zeit dafür hat, für den gibt es in Bramsche auch vergleichsweise kurze Wanderwege. Darauf weist der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) hin.