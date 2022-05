Voltlage (in Blau) und Achmer stehen unter Druck. FOTO: Rolf Kamper Fußball: Letzter Spieltag Drei Derbys und ein Absteiger: Wen erwischt es in der Kreisliga? Von Matthias Benz | 26.05.2022, 09:36 Uhr

An diesem Wochenende findet der letzte Spieltag der Fußball-Kreisliga statt. Für den einzigen Abstiegsplatz kommen noch vier Mannschaften in Frage. Das Kuriose: Die Entscheidung fällt in drei Begegnungen an drei verschiedenen Tagen.