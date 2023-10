Neues Projekt gestartet: Das haben DJ-Duo Umberto Pizzata und Marvin Klein aus Bramsche vor

In diesem Artikel erfährst Du: Warum Marvin Klein und Umberto Pizzata jetzt auch Songs als „Pizzata & Klein“ veröffentlichen.

Wann der erste Song veröffentlicht wird und wie viele folgen.

Warum die beiden nicht auf den größten Bühnen der Welt auflegen wollen.

Als DJs haben Umberto Pizzata und Marvin Klein bereits einige Erfahrung gesammelt. Am 3. November veröffentlichen sie nun ihren ersten Song als Duo „Pizzata & Klein“. Die Single wird die erste von insgesamt fünf sein, die das DJ-Duo im Abstand von jeweils vier Wochen auf allen Streamingplattformen herausbringen wird. Das ist Teil ihres Plattenvertrags bei „Loudkult“ einer Firma aus Schweden, die auf die beiden Musiker zugegangen sei.

Produzieren ihre Songs in Studio in Osnabrück

Zum Produzieren ihrer Musik haben sie in Osnabrück ein Studio angemietet. Ihre Singles sind zum Teil schon länger in Arbeit, einige von ihnen haben sie bereits als DJs gespielt. „Wir haben viele unveröffentlichte Songs und Remixe von Songs anderer Künstler“, erzählt Klein. Letztere stellen sie alle zwei Wochen auf ihr Soundcloud Profil.

Marvin Klein und Umberto Pizzata gehen jetzt als „Pizzata & Klein“ neue Wege. Foto: Britta Kothe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ihre Songs sind ebenfalls im Radio zu hören. Seit einigen Monaten haben die beiden bei OS-Radio eine gemeinsame „Pizzata & Klein Radioshow“. Eine Stunde lang spielen sie an einem Freitag im Monat um 20 Uhr ihre Musik und die anderer Künstler als „Warm-up fürs Wochenende“, so Klein. Ab und zu laden die beiden auch Gäste ein.

Sie wollen als „Pizzata & Klein“ eine etwas andere Richtung einschlagen. Vorher hätten sie eher House mit kommerziellem Pop-Anteil produziert. In ihrer Zusammenarbeit wollen sie sich auf die Genres House Tech und Underground konzentrieren, erläutern sie. Sie wollen das nicht miteinander vermischen, deshalb das neue Projekt.

Pizzata & Klein streben nicht nach den ganz großen Bühnen

Wo sie mit ihrer Musik hinwollen und was sie erreichen wollen, hat sich mittlerweile verändert. Auf den großen Bühnen der Welt wollen sie nicht auflegen. Stattdessen geht es ihnen darum, sich in der Szene zu etablieren, „eine Fanbase aufbauen“ und mehr Reichweite auch unter den DJs erlangen. Dabei wollen sie sich die Events, bei denen sie unter diesem Namen gemeinsam Sets spielen, genau aussuchen. „Das Ziel ist, Spaß zu haben“, sagt Pizzata.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ihnen sei bewusst, dass sie damit nicht unbedingt das spielen, was in Clubs erfolgreich ist. „Das ist mehr ein Herzensprojekt“, sagt Klein. Sie hoffen, auf Events spielen zu können, „wo wir auch Sachen abseits des Mainstreams spielen können.“

Sie wollen Menschen erreichen, die „dieselbe Leidenschaft zu dieser Musik“, dem Tech House teilen, ergänzt Pizzata. Dafür müssen sie gegebenenfalls öfter reisen, denn „in der Region hier läuft nicht so viel House“, so Klein. Sie haben bereits deutschlandweit sowie in Italien aufgelegt, kurz nach der Corona-Pandemie unter anderem sehr viel in Bielefeld und auch regelmäßig in Osnabrück.

DJs aus Bramsche legen Fokus auf die coolsten Partys

Ihr Motto ist „Qualität über Quantität“. Was sie damit meinen? Lieber weniger Events und dafür ein paar gut ausgewählte in der Szene. Klein sagt, wo sich beide bezüglich Events einig sind: „Den Fokus wollen wir auf die coolsten Partys legen.“ Sie sind überzeugt, das richtige Publikum so erreichen zu können. „Die Leute, die solche Musik hören, die beschäftigen sich auch mit der Musik“, und das auf eine intensivere Weise, meinen die Künstler. Das Auflegen ist ihnen sehr wichtig. „Jede Party steht und fällt mit dem DJ.“

Marvin Klein und Umberto Pizzata sind bei Gigs schon ein eingespieltes Team. Foto: Milena Rzaev Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

An dem Song „I love my House“ arbeiten sie schon länger. Erste „Skizzen“ seien 2019 entstanden. „Wir haben zwar eine grobe Linie drin, aber wir experimentieren sehr viel“, sagt Pizzata zu ihrem Produktionsprozess. „Ein Song ist für mich immer eine emotionale Momentaufnahme“, fügt Klein hinzu.

Einige ihrer bisher unveröffentlichten Songs hatten sie bereits an bestimmte DJs geschickt, die sie zum Teil in ihren Sets gespielt haben. Sie sehen es als „großes Kompliment“, wenn DJs wie Matroda, der in der Szene laut Pizzata „recht groß“ ist, sie spielen.

Parallel planen sie weiterhin, an Songs und laufenden Projekten zu arbeiten. „Das ist jetzt mit Loudkult der Startschuss“, erzählt er. Je nachdem, wie es läuft, gebe es die Option, die Kooperation mit dem Label fortzusetzen.