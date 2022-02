Ein Modell für den künftigen Dirtpark in Bramsche haben die Jugendlichen schon gebastelt. Noch 2022 soll er Realität werden. FOTO: Stadtjugendpflege Jugendparlament aktiv Dirtpark in Bramsche soll noch in diesem Jahr kommen Von Heiner Beinke | 24.02.2022, 06:57 Uhr

Im Sommer wird in Bramsche ein neues Jugendparament gewählt. Bis dahin will das alte sein größtes Projekt gesichert haben. Was der Dirtpark kostet und wo er entstehen soll.