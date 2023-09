Bereich Mühlenstraße/Eschstraße Diese Ideen haben unsere Leser für den namenlosen Platz in Bramsche Von Stella Blümke | 25.09.2023, 17:45 Uhr Wie soll der Platz an der Kreuzung Eschstraße und Mühlenstraße in Bramsche heißen? Foto: Björn Dieckmann up-down up-down

Der Platz an der Kreuzung Eschstraße/Mühlenstraße in Bramsche soll einen Namen bekommen, so lautet das Ziel des Ortsrats. Nach dem Aufruf unserer Redaktion, sich an der Namensgebung zu beteiligen, sind in kurzer Zeit viele Vorschläge eingegangen - einige klingen vielversprechend.