Melanie Maier und Dirk Fisse präsentieren eine Auswahl besonderer Fundstücke. Foto: Lilly-Helene von Guionneau
Kurios sucht Käufer Was bei der Stadt Bramsche alles versteigert wird Von Lilly-Helene von Guionneau | 14.09.2022, 13:51 Uhr

Ein Motorrad und ein Hörgerät finden in Bramsche vielleicht am Mittwoch, 21. September 2022, einen neuen Besitzer. Dort kommen ab 15 Uhr in der Tiefgarage des Rathauses die kuriosesten Gegenstände unter den Hammer.