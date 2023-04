Einige Bäckereien in Bramsche und Umgebung haben am 1. Mai geöffnet. Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down Öffnungszeiten Diese Bäcker in Bramsche und Umgebung haben am 1. Mai 2023 geöffnet Von Stella Blümke | 28.04.2023, 10:55 Uhr

Auch am 1. Mai 2023 gibt es bei einigen Bäckereien in Bramsche, Neuenkirchen-Vörden und Rieste frische Brötchen zu kaufen. Hier gibt es eine Übersicht, welche Bäckereien am Feiertag geöffnet haben.