An Heiligabend und Silvester gibt es bei einigen Bäckereien in Bramsche und Umgebung frische Brötchen zu kaufen. Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Öffnungszeiten an den Feiertagen Diese Bäcker haben Weihnachten und Silvester in Bramsche und Umgebung geöffnet und | 22.12.2022, 18:32 Uhr Von Nina Strakeljahn Eva Voß | 22.12.2022, 18:32 Uhr

Welche Bäcker haben in Bramsche, Rieste und Neuenkirchen-Vörden an den Feiertagen geöffnet? Hier eine Übersicht, wann und wo Sie an Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr frische Brötchen bekommen.