Ricarda Hermansa malt gerne großformatige Tierbilder. Foto: Lilly-Helene von Guionneau up-down up-down Beeindruckende Vielfalt Die schönsten Bilder vom Kunst LK des Greselius-Gymnasiums in Bramsche Von Lilly-Helene von Guionneau | 24.06.2023, 16:53 Uhr

Das lichtdurchflutete Oberstufen-Foyer des Greselius-Gymnasiums in Bramsche verwandelte sich in eine lebendige Kunstausstellung mit hohem Niveau. Den Besucher erwartete eine kreative Sammlung an Zeichnungen, Gemälden, Collagen, Photographien und graphischen Entwürfen.