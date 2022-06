Die Polizei in Bramsche hat einen Autodieb aus Frankreich gefasst. FOTO: imago images/Fotostand In Besitz von Kokain Polizei aus Bramsche schnappt französischen Autodieb nach Unfallflucht auf der A1 Von Jürgen Ackmann | 12.06.2022, 14:10 Uhr

Autodiebstahl in Paris, Unfallflucht in Bramsche auf der A1, Besitz von Kokain: Der Polizei in Bramsche ist ein 21-jähriger Franzose ins Netz gegangen, der eine Menge auf dem Kerbholz hat, wie die Beamten nach Kontaktaufnahme mit französischen Behörden feststellten.