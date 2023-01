Bald ist es vorbei mit dem Kegeln in Bramsche. Die meisten Clubs werden ihrem Hobby dann in Wallenhorst nachgehen. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down „Drei Eichen“ macht zu Die letzte Kegelbahn in Bramsche schließt bald - ein Abgesang Von Björn Dieckmann | 17.01.2023, 16:44 Uhr

In Bramsche schließt Ende März 2023 die Gaststätte „Drei Eichen“ an der Malgartener Straße - und damit auch die letzte Kegelbahn, die es in der Stadt noch gibt. Ein Abgesang mit durchaus persönlicher Note.