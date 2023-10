Für alle, die gern zu Hause urlauben, oder sich einfach nur bewegen und Spaß haben wollen, hat die Stadtmarketing Bramsche GmbH nach eigenen Angaben einen Rätsel-Spaß für die ganze Familie entwickelt. Bei „Die Jagd mit dem Rad II“ wird die Umgebung mit dem Rad erkundet und gerätselt. Verschiedene Einkehrmöglichkeiten wie der Gasthof Alte Post, das Restaurant Yummi und Divan, die auf dem Flyer der Tour vermerkt sind, bieten während der Radtour die Möglichkeit sich zu stärken.

Nachdem in der ersten Auflage Bramsche, Hesepe, Malgarten, Lappenstuhl und Kalkkriese erkundet wurde, wird nun der Fokus auf die Geschichte des Bramscher Ortsteils Ueffeln gelegt. Praktikant Timo Mutert hat sich um die Ausarbeitung der neuen Wegeführung gekümmert, teilt das Stadtmarketing mit. Die Route liegt auf überwiegend asphaltierten Straßen und auf dem gut ausgeschilderten Radverkehrsleitsystem.

Gewinnspiel lockt mit kleinen Preisen und Gutscheinen

Per Rad werden verborgene Winkel und einige der schönsten Ecken von Bramsche entdeckt, so das Stadtmarketing. Dabei werden Fragen wie „Auf welchem Berg befindet sich das Großsteingrab?“ und „ Von wem wurde die Kirche zu Ueffeln geweiht?“ gelöst und die Geschichte des Ortsteils Ueffeln kennengelernt.

Teilnehmer des Stadträtsel „Die Jagd mit dem Rad“ können kleine Preise und Gutscheine gewinnen. Wer teilnehmen möchte, sendet die Karte mit den richtigen Lösungen per Post an das Stadtmarketing Bramsche, Hasestr. 11 (Rathaus), 49565 Bramsche oder gibt sie in der Tourist-Info im Tuchmacher Museum ab. Dort gibt es auch den Flyer „Die Jagd mit dem Rad II“ sowie weiteres Kartenmaterial und weitere Informationen. Unter den richtigen Einsendungen werden vierteljährlich die Gewinner ermittelt.