Das Handball-Topspiel TuS Bramsche gegen TV Dinklage steht am Sonntag im Fokus des Bramscher Sport-Wochenendes. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Topspiele und Derbys Die Bramscher Sport-Highlights an diesem Wochenende Von Matthias Benz | 03.02.2023, 15:19 Uhr

Das erste Februar-Wochenende bietet Sport-Fans in Bramsche und Umgebung viele interessante Veranstaltungen. Die Handballer haben ein Topspiel zu Hause, die Volleyballerinnen auswärts und gleich eine ganze Reihe an Fußball-Testspielen steht an. Außerdem gibt es gute Nachrichten für Schwimmer.