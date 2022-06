Sebastian Pohl (rechts) und der SC Epe-Malgarten wurden in der Schlusstabelle Zehnter. FOTO: Rolf Kamper Rückblick auf die Fußball-Saison Die Bilanz der fünf Bramscher Teams in der 1. Kreisklasse Von Matthias Benz | 16.06.2022, 18:31 Uhr

Die fünf Bramscher Teams aus der 1. Kreisklasse Osnabrück Nord sind in der Sommerpause. Der TuS Engter feiert sein Meisterstück, der SC Epe-Malgarten will dieses Jahr schnellstmöglich vergessen. Die zweiten Mannschaften von FCR, Kalkriese und Rieste rückten am Ende zusammen.