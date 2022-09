Die stolzen Kammersieger aus Osnabrück, Emsland und der Grafschaft Bentheim eingerahmt von Finanzminister Reinhold Hilbers (links), Sven Ruschhaupt (Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer, Zweiter von links) und Handwerkskammer-Präsident Reiner Möhle (rechts). Foto: Holger Zander up-down up-down Auch Ausbildungsbetriebe geehrt Das sind die 35 besten Gesellen der Handwerkskammer Osnabrück Von Holger Zander | 27.09.2022, 06:48 Uhr | Update vor 56 Min.

Mit einer „Feierstunde der Sieger“ in Bramsche ehrte die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim die besten Junghandwerker und ihre Ausbildungsbetriebe. 35 Gesellinnen und Gesellen haben gezeigt, was in ihnen steckt und als beste Prüflinge in ihrem jeweiligen Beruf die Ausbildung abgeschlossen.