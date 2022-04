Um den Geflüchteten aus der Ukraine die Hand zu reichen, will die Diakonie in Bramsche ein professionelles Fundament für Hilfestellungen schaffen (Symbolbild). FOTO: imago images/ZUMA Wire Beim Diakonischen Werk Kirchenkreis Bramsche schafft Stelle zur Hilfe für Geflüchtete aus Ukraine Von Björn Dieckmann | 05.04.2022, 15:48 Uhr

Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Bramsche will in Kürze eine Stelle schaffen zur Beratung und Schulung von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe sowie zur Betreuung der Geflüchteten selbst.