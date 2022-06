Nach den Leistungen auf den Testregatten in Hamburg und Köln hatte sich Frauke mit ihren Partnerinnen aus Leer, Hameln und Hannover in den vergangenen zweieinhalb Wochen intensiv im Riemenvierer ohne Steuerfrau vorbereitet und unter Anleitung des Stützpunkttrainers Steffen Oldewurtel in Oldenburg trainiert.

Im Finale am Sonntag verlief der Start im Vierer besonders gut. Nach der ersten 500-Meter-Strecke lag das Team aus Niedersachsen mit einer Sekunde vor dem stärksten gegnerischen Boot aus Ingolstadt/Hanau/Lauingen. Durch die sehr gut abgestimmte Zusammenarbeit im Wasser blieb der Abstand zwischen den beiden Spitzenbooten bis 1000 Meter unverändert. Danach setzte der Vierer aus Süddeutschland die Niedersachsen aber mit Spurtschlägen unter Druck und bewies die bessere Physis auf dem dritten Streckenabschnitt.

Bei der 1500-Meter-Marke verschaffte sich der gegnerische Vierer zwei Sekunden Vorsprung. Dieses wollte das Team aus Niedersachsen nicht hinnehmen und setzte frühzeitig den Endspurt an. Schlag für Schlag fuhr der Vierer mit Frauke an das noch führende Team heran. Beide Boote näherten sich Kopf an Kopf der Ziellinie und schenkten sich keinen Zentimeter Vorsprung. Spannender hätte diese letzte Phase nicht sein können.

Im Ziel war der Abstand der beiden Vierer so knapp, dass erst das Zielfoto Sicherheit brachte. Mit nur zwei Zehntelsekunden Abstand zum siegreichen Boot aus Süddeutschland fuhr Fraukes Vierer in der Zeit von 7:50,49 Minuten auf Rang 2 und konnte die Silbermedaille entgegennehmen. Für die vier Nachwuchsruderinnen aus Niedersachsen war dies die bisher beste Vierer-Platzierung in dieser Saison.

Wie auf den vergangenen Regatten startete Frauke auch im Achter. Zu der Vierer-Besetzung kamen auf dieser Regatta Ruderinnen aus Minden, Duisburg, Mülheim und Essen ins Boot hinzu. Als sogenannter „West-Achter“ behaupteten sich die acht Juniorinnen und ihre Steuerfrau. Am Ende des Rennens mussten sie nur den starken Achter aus Süddeutschland ziehen lassen. Der 2. Platz im Achter brachte Frauke die zweite Silbermedaille.

Mit den Platzierungen im Vierer und Achter überzeugte Frauke auch die Bundestrainer der Juniorinnen. Sie erhielt die heiß ersehnte Einladung von den Bundestrainern zum abschließenden Sichtungslehrgang für die U-19-Nationalmannschaft. Am kommenden Wochenende muss Frauke in Berlin zeigen, dass sie auch für internationales Leistungsniveau fit genug ist.