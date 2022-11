Die Kommunen im Nordkreis erhalten immer mehr Anträge und telefonische Nachfragen zum Wohngeld. Doch viele müssen auf Januar vertröstet werden. Symbolfoto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Viel Arbeit für Behörden Deutlich mehr Anträge auf Wohngeld im Osnabrücker Nordkreis und | 05.11.2022, 07:03 Uhr Von Eva Voß Daniel Gonzalez-Tepper | 05.11.2022, 07:03 Uhr

Ab Januar 2023 haben etwa drei Mal so viele Menschen Anspruch auf Wohngeld wie bisher. Das sorgt schon jetzt für eine Antragsflut in den Rathäusern in Bramsche, Bersenbrück, Quakenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen - und vielerorts bereits für längere Wartezeiten.