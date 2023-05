Kaum zu stoppen war Bramsches dreifacher Torschütze Kip Knigge (in blau). Foto: Rolf Kamper up-down up-down FCR und SCA mit Abwehrschwächen Derby-Spektakel: SC Achmer holt Remis nach dreimaligem Rückstand Von Matthias Benz | 01.05.2023, 15:24 Uhr

In der Kreisliga Osnabrück A haben die Fußballer vom SC Achmer im Derby gegen den FCR Bramsche Moral bewiesen und beim 4:4 mit vollem Einsatz einen Punkt erkämpft. In der 1. Kreisklasse Osnabrück B gab es am Wochenende keine Überraschungen.