Basketball, Handball und Fußball gibt es täglich in Bramsche. (Symbolbild) FOTO: Rolf Kamper Viele Spiele für Ballsportler Sportbetrieb nimmt in Bramsche am Wochenende richtig Fahrt auf und | 22.04.2022, 14:55 Uhr Von Sascha Knapek Matthias Benz | 22.04.2022, 14:55 Uhr

Die Sportsaison 2021/2022 nimmt noch einmal richtig Fahrt auf: Für Basketballer, Handballer und Fußballer gibt es dieser Tage mehrere Spiele pro Woche. Hier lesen Sie, was an diesem Wochenende in Bramsche los ist.