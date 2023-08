Der marode Zustand der Brücke, die an Stadtwerken und Niels-Stensen-Kliniken über die Hase führt, ist bereits länger bekannt. So verwies 2017 der damalige leitende Baudirektor der Stadt Bramsche, Hartmut Greife, darauf, dass die Brücke aufgrund von Mängeln in absehbarer Zeit ausgetauscht werden müsse. Rund 60 Schäden wurden bei einer Begutachtung durch das Ingenieurbüro Wendt aus Alfhausen festgestellt.

Schevenbrücke seit Mai gesperrt

Seit Mai 2023 ist die Schevenbrücke für den Verkehr von Fußgängern und Fahrradfahrern gesperrt. Diese Maßnahme sei aufgrund der Löcher im Boden der Brücke notwendig geworden, um zu verhindern, dass Menschen beim Passieren der Brücke wegsacken. Die seit der Sperrung aufgestellten Baken stehen immer noch, hinzugekommen ist ein Bauzaun für die weiteren Arbeiten.

Kommende Woche soll die Holzbrücke mit ihren auffälligen Trägern abgerissen werden. Foto: Björn Diekmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In dieser Woche laufen nun nach Informationen von Cornelis van de Water, Leiter des Tiefbaus bei der Stadt Bramsche, die Vorbereitungen für den Abriss der bisherigen Holzbrücke. Teil der Vorbereitungsmaßnahmen ist van de Water zufolge ebenfalls die Erneuerung von Versorgungsleitungen unter der Brücke.

Kommende Woche soll dann der Abriss des Bauwerks erfolgen. Der Neubau in Stahlskelettbauweise ist aktuell parallel in Arbeit und wird im Werk hergestellt. Erst nach Fertigstellung soll dieser, der rund 26 Meter lang und 3,30 Meter breit ist, vor Ort errichtet werden. Ende September sei geplant, den Neubau zu montieren.