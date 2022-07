Nicht nur am Wochenende sei der Markt ein Problemfeld, ist Elisabeth Schiemenz-Sprengelmeyer aufgefallen. Ihr sind allerdings eher die Hinterlassenschaften von Rauchern vor den Arztpraxen aufgefallen. „Wäre mal nicht schlecht, wenn die Stadt dort einen Aschenbecher aufstellt“, rät sie.

Rosi Huesmann hat am Hasesee schlechte Erfahrungen gesammelt: Abfall en masse und „Glasscherben in Hülle und Fülle“ hat sie am sandigen Ufer ausgemacht. Bei der Stadtverwaltung ist dieses Thema auch schon angekommen, erklärt Sprecherin Dagmar Paschen. Ein Mitarbeiter der Verwaltung habe schon einmal Jugendliche dabei beobachtet, die mutwillig Flaschen zerschlagen hätten. Darauf angesprochen, hätten sie keinerlei Einsicht gezeigt. „Es ist ärgerlich, wenn einige Menschen wenig Rücksicht nehmen und ihnen das scheinbar egal ist“, sagt Paschen. Nicht nur die Bürger beschwerten sich zu Recht, sondern auch die Stadt sei sauer, wenn unnötige Kosten verursacht werden. Nach der Beschwerde einer Bürgerin habe der Betriebshof noch einmal extra am Hasesee aufgeräumt.

Im Sommer ist die Mannschaft von Betriebshof-Leiter Manfred Klare sowieso dreimal in der Woche am See unterwegs, in der Fußgängerzone „täglich außer Samstag“, sagt Klare. Seit einigen Jahren wird sogar am Sonntagmorgen aufgeräumt, „damit die Stadt ein halbwegs vernünftiges Bild abgibt, wenn die Leute nachmittags spazieren gehen“. Nicht nur Menschen seien für Verschmutzungen verantwortlich: Einige Vögel holten Müll aus den Papierkörben, berichtet Klare.

„Wenn wir morgens da gewesen sind und nachmittags wieder Betrieb herrscht, sieht es bis zum nächsten Tag wieder unsauber aus“, sagt Klare. In einer Stadt wie Osnabrück seien die Reinigungskolonnen fünf- bis sechsmal am Tag unterwegs, aber dort verfüge man auch über ganz andere Möglichkeiten: „Man könnte mehr machen, aber dafür muss man die Leute haben“, sagt Klare. Das Gebiet, das vom Betriebshof unterhalten werden muss, sei sehr groß. Und Unterstützung durch Sozialhilfeempfänger oder ABM-Kräfte, die beim Aufräumen zur Hand gehen könnten, „gibt es nicht mehr“.

Trotz aller Bemühungen werden Verschmutzungen und wilder Müll wohl ein Problem bleiben: „Das wird uns immer ein Stück weit begleiten“, ahnt Stadt-Sprecherin Dagmar Paschen.