Die Fußballer zieht es los langsam wieder von der Halle ins Freie. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Basketballer und Handballer weiter oben? Die wichtigsten Bramscher Sport-Events am Wochenende Von Matthias Benz | 20.01.2023, 13:52 Uhr

Am Wochenende gibt es einige Sport-Events zu erleben. Für echte Fans lohnt sich am Samstag, 21. Januar 2023, eine Reise in den Norden oder Süden der Region Osnabrück.