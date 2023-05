Für den FC Kalkriese (hier Daniel Lüdeke, links) lief es in Fürstenau suboptimal. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Ueffelner Derbys und Alfsee-Umrundung Das sind die Sport-Highlights in Bramsche an diesem Wochenende Von Matthias Benz | 12.05.2023, 15:24 Uhr

Ein spannendes Finish in der Handball-Landesliga, eine Rad-Klassiker am Alfsee und der Kampf unserer Fußballvereine um den Klassenerhalt: An diesem Wochenende ist in der Region Bramsche wieder so einiges los. Hier unsere wöchentliche Übersicht: