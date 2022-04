Der FCR zog in Fürstenau den Kürzeren. Macht Achmer es besser? FOTO: Rolf Kamper Fußball: Bramsche gegen Kalkriese Das sind die Sport-Highlights in Bramsche an diesem Wochenende und | 29.04.2022, 15:25 Uhr Von Sascha Knapek Matthias Benz | 29.04.2022, 15:25 Uhr

An diesem Wochenende lohnt sich der Besuch Bramscher Sportplätze vor allem wegen des üppigen Fußballangebots, unter anderem mit einem Derby zwischen Bramsche und Kalkriese. Außerdem berichteten wir in dieser Woche von Höchstleistungen im Boot, auf dem Rad und an der Tischtennisplatte. Die wöchentliche Sport-Übersicht: