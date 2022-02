Gegen Vechta schlug sich Bramsche gut, im nächsten Heimspiel geht es gegen Aschersleben. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Fußball, Basketball, Handball Das sind die Sport-Highlights in Bramsche und Vörden an diesem Wochenende Von Matthias Benz | 18.02.2022, 13:03 Uhr

An diesem Wochenende wird den Sportfans in Bramsche wieder so einiges geboten: Heimspiele für Fußballer und Basketballer, außerdem eine sehr kurze Fahrt für Handballfans. Hier die Termine im Überblick.