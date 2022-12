Ob Handball, Basketball, Radball, Fußball oder Wakeboard: Die wichtigsten Nachrichten aus dem Bramscher Sport finden Sie hier in der Übersicht. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Outdoorsportler vor der Winterpause Das sind die Sport-Highlights am Wochenende in Bramsche Von Matthias Benz | 02.12.2022, 11:26 Uhr

Laufsport und Fußball verabschieden sich in die Winterpause, aber beim Basketball und anderen Hallensportarten geht es gerade erst so richtig los. Der Bramscher Sport in unserer wöchentlichen Übersicht: