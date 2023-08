Golfen und Nachhaltigkeit? Das sagt der Artland Golfclub zur Protestaktion von Extinction Rebellion in Osnabrück Von Naemi Haberkorn | 12.08.2023, 07:18 Uhr Eine Protestaktion von Extinction Rebellion in Osnabrück machte vergangene Woche auf den Umgang mit der knappen Ressource Wasser auf Golfplätzen aufmerksam. Foto: Matthew McBrayer/unsplash up-down up-down

Die Protestaktion von Extinktion Rebellion auf dem Osnabrücker Golfplatz hat in den letzten Tagen für viel Diskussion gesorgt. Wie hat der Artland Golfclub in Ankum die Aktion wahrgenommen und was wird auf ihrem Golfplatz zum Thema Nachhaltigkeit getan?