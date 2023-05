Die Heseper Schützen laden am Pfingstwochenende zum Schützenfest ein. Symbolfoto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Wer wird erster Jugendkönig? Schützenverein Hesepe lädt an Pfingsten zum Schützenfest 2023 ein Von noz.de | 25.05.2023, 06:23 Uhr

Mit einem neuen Gastwirt, aber an alter Wirkungsstätte laden die Heseper Schützen zum Schützenfest am kommenden Pfingstwochenende ein. Erstmals in der 125-jährigen Vereinsgeschichte wird in diesem Jahr auch eine Jugendmajestät ausgeschossen.