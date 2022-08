Rocken am Samstagabend die Bühne am Hasesee: Hermes House Band. FOTO: dpa/Jörg Carstensen up-down up-down „Sport vereint uns“ am Hasesee Das müssen Sie zur großen NDR-Veranstaltung in Bramsche wissen Von Björn Dieckmann | 19.08.2022, 16:07 Uhr

Unter dem Motto „Sport vereint uns“ veranstaltet der NDR am 20. und 21. August 2022 ein großes Aktions-Wochenende am Hasesee in Bramsche mit Konzert und Party am Samstagabend. Was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier im Überblick.