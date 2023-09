Vier Jahre ist die Premiere der „Expo“ bereits her. Schon damals war die Veranstaltung ein großer Publikumsmagnet, seitdem sind die Gewerbegebiete in Engter und insbesondere in Schleptrup noch einmal deutlich gewachsen. Insofern können die Besucher am kommenden Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr sicherlich auch noch einige „Neue“ kennenlernen.

Welche Firmen präsentieren sich bei der Expo 2023?

Nach letztem Stand 17 Unternehmen aus Bramsche machen mit. Dies sind:

Heytex Bramsche GmbH

Amazone Technologie GmbH & Co. KG

Leiber GmbH

Bäckerei Justus

Hermann Dallmann Straße- u. Tiefbau GmbH & Co. KG

Berghegger Int. Spedition GmbH

Sydekum Haustechnik

Heinrich Koch Internationale Spedition GmbH & Co. KG

Elos GmbH & Co. KG

Stickelbroeck Bramsche GmbH

HyWeCo GmbH

bauXpert Seelmeyer

Zimmertüren Ochs

Zweiradtechnik Wagner GmbH

Autohaus Timmer GmbH

MotorradX

Autovermietung Kotte

Welches Programm wird geboten?

Jede Menge: Hüpfburgen, Kinderschminken, Dosenwerfen, Kinderautoland und Tretgabelstapler fahren (bei Heytex, Amazone, Elos, Leiber, Sydekum, Koch International), ein 20 Meter hoher Aussichtskran mit Rundumsicht auf das Gewerbegebiet (Heytex), Kistenklettern und Kletterberg (Leiber, Koch International), Überschlagssimulator und Fahrsimulator (Koch International).

Außerdem: Kinder-Staplerführerschein (Elos), Übungen der Jugendfeuerwehr (Elos), Glücksrad (Heytex, Bäckerei Justus, Sydekum), Geschicklichkeitsfahrten, Probefahrten mit Vorführfahrzeugen (Zweirad Wagner), Besichtigungen und Führungen, sowie Show-Rooms (Dallmann, Berghegger, Heytex, Bäckerei Justus, Amazone, Leiber, Elos). Vorgestellt wird zudem Peters Partyraum in Engter, wo auch ein DJ auflegen wird.

Wie sieht es mit Anreise und Parkplätzen aus?

Die Wetteraussichten für das kommende Wochenende sind gut - die Firmen und die Stadtmarketing Bramsche GmbH empfehlen deshalb, mit dem Fahrrad nach Schleptrup und Engter zu fahren. Hierfür werden beispielsweise im Gewerbegebiet Engte extra Fahrradparkplätze bei der Dallmann-Tankstelle und vor dem Dallmann-Verwaltungsgebäude eingerichtet.

Zudem werden Shuttle-Busse eingerichtet, die in Bramsche ungefähr im 30-Minuten-Takt an der Haltestelle Zentrum und am Bahnhof Fahrgäste aufnehmen und in beide Gewerbegebiete fahren werden.

Wer dennoch nicht auf das eigene Auto verzichten möchte, für den stehen kostenlose Parkplätze in Schleptrup im Bereich der Amazone-Werke und der Firma Elos zur Verfügung, beide liegen an der Straße „In der Welle“. In Engter ist u.a. ein großer Behelfsparkplatz auf dem Gelände der Firma Igel (Im Eikrode) ausgewiesen.

Und sonst?

Wer mindestens acht der teilnehmenden Betriebe besucht und die dort platzierten Nummern in einem Flyer eingetragen hat, bekommt die Chance, einen von vielen Preisen zu gewinnen.