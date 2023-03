80er Jahre Party in Lappenstuhl Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Back to the 80‘s IV bei Welzel Das müssen Sie wissen zur 80er-Jahre-Party in Lappenstuhl Von Björn Dieckmann | 10.03.2023, 14:47 Uhr

„Back to the 80‘s IV“ heißt es am Samstag, 11. März 2023, im Bramscher Ortsteil Lappenstuhl: Hartmut Welzel veranstaltet auf seinem Firmengelände an der Vördener Straße 111 wieder eine 80er-Jahre-Party. Hier die wichtigsten Infos dazu.