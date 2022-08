Immobilienpreise in Bramsche hat die LBS ermittelt. FOTO: LBS Nord/Taubert up-down up-down LBS-Preisspiegel 2022 Das kostet ein Bauplatz oder ein Einfamilienhaus in Bramsche Von Heiner Beinke | 25.08.2022, 14:57 Uhr

Was kostet ein gebrauchtes Eigenheim in Bramsche? Was kostet ein Bauplatz oder eine Eigentumswohnung? Die LBS hat die Daten für 2022 aufgeschlüsselt und einen erheblichen Anstieg der Immobilienpreise festgestellt.