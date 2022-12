Am bundesweiten Warntag wird die Technik getestet, zugleich soll das Bewusstsein für Warnsignale in der Bevölkerung erhöht werden. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Am 8. Dezember 2022 Das ist zum bundesweiten Warntag 2022 in Bramsche geplant Von noz.de | 03.12.2022, 12:33 Uhr

Am Donnerstag, 8. Dezember 2022, findet der nächste bundesweite Warntag statt. Was dazu in Bramsche geplant ist, hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt.