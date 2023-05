Am Wochenende rollt der Fußball, fliegt der Handball und auch sonst ist in Bramsche so einiges los. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Trainerwechsel, Derbys, Meister Das ist in dieser Woche im Bramscher Sport los Von Matthias Benz | 05.05.2023, 16:59 Uhr

In dieser Woche war schon einiges los in den Bramscher Sportvereinen. Und auch am Wochenende gibt es viele interessante Events. Alle Themen in der Übersicht: