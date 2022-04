Am Sonntag wird auf fast allen Sportplätzen gekickt. FOTO: Rolf Kamper Derbys in Achmer und Ankum Das ist an diesem Wochenende im Bramscher Sport los und | 08.04.2022, 17:16 Uhr Von Sascha Knapek Matthias Benz | 08.04.2022, 17:16 Uhr

Vor allem am Sonntag, 10. April 2022, wird auf den Sportplätzen in Bramsche und Umgebung viel los sein. In unserer Übersicht finden Sie außerdem die wichtigsten Artikel der vergangenen Tage.