Basketball und viel mehr gibt es an diesem Wochenende. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Derbys am Fließband Das ereignisreichste Sport-Wochenende des Jahres in Bramsche Von Matthias Benz | 11.11.2022, 16:49 Uhr

So viel Sport – und vor allem so viele Lokalderbys – gibt es selten: Das Wochenende bietet in Bramsche ein tolles Programm für Fans von Mannschaftssportarten. Wir stellen den Fahrplan durch die nächsten Tage vor.