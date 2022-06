Das Ensemble Volcania kommt nach Malgarten FOTO: Alfred Brandl up-down up-down Ensemble Volcania kommt Besonderes Vivaldi-Konzert im Kloster Malgarten Von noz.de | 27.06.2022, 06:51 Uhr

Konzertgänger können sich auf ein außergewöhnliches Programm freuen: Kurz vor Beginn der Sommerferien gastiert „Volcania“ mit der „Villa Vivaldi“ am Sonntag, 10. Juli 2022, um 18 Uhr in der Klosterkirche in Malgarten.