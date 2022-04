Auf den Bramscher Fußballplätzen wird es zur Sache gehen. FOTO: Rolf Kamper Fußball in fast allen Ortsteilen Das bietet der Bramscher Sport an diesem Wochenende Von Matthias Benz | 01.04.2022, 13:50 Uhr

An diesem Wochenende bieten die Bramscher Sportvereine einiges an. Vor allem gibt es für Interessierte eine breite Auswahl an Fußball-Heimspielen. Die wichtigsten Lokalsport-Artikel in der Übersicht.