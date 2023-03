Ausgestattet mit der Kalkrieser Entdeckertüte geht es zur Rallye in den Park. Foto: Hermann Pentermann up-down up-down Parkrallye und Familienführungen Das bietet das Varusschlacht-Museum Kalkriese für Kinder in den Osterferien 2023 Von Anika Becker | 23.03.2023, 16:43 Uhr

Auch in den Osterferien 2023 hat das Varusschlacht-Museum in Kalkriese mittwochs und donnerstags ein Programm für Ferienkinder im Angebot. Was die Kinder neben der Rallye im Museumspark sonst noch erleben können.