Die Handballer des TuS Bramsche spielen ihr erstes Heimspiel am Sonntag in der IGS-Halle. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Erstes Heimspiel der Handballer Das bieten die Bramscher Sportvereine an diesem Wochenende Von Matthias Benz | 30.09.2022, 15:35 Uhr

Eine Vielzahl an spannenden Events gibt es für Sportbegeisterte in Bramsche. In unserer Übersicht finden Sie die wichtigsten Sport-News und Veranstaltungstipps fürs Wochenende.