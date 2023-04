Privat wie beruflich: Dema Bedri ist Bargeld lieber als Bezahlung mit EC-Karte. Foto: Anika Becker up-down up-down Keine Kartenzahlung möglich Darum können Kunden in manchen Geschäften in Bramsche nur mit Bargeld bezahlen Von Anika Becker | 13.04.2023, 17:51 Uhr

Während Bargeld auch in Deutschland immer mehr an Bedeutung verliert, kann man in Bramsche in einigen Geschäften weiterhin nicht mit EC- oder Kreditkarte bezahlen. Wir haben in der Eisdiele, im Massage-Salon und einem Schneideratelier gefragt, warum das so ist.