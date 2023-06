Badefreunde können bald wieder am Darnsee schwimmen gehen. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Start in die Saison 2023 Freibad am Darnsee in Bramsche öffnet wieder - DLRG sucht noch Helfer Von noz.de | 02.06.2023, 14:13 Uhr

Das Freibad am Darnsee im Bramscher Ortsteil Epe startet am 9. Juni 2023 in die Saison. Dann wird auch dort wieder die DLRG die Wasseraufsicht führen. Die Ortsgruppe sucht dafür noch Rettungsschwimmer.