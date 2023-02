Aus dem 16. Jahrhundert stammt das Gebäude am Kirchplatz, das seit 1976 als „Alte Post“ bezeichnet wird. Archivfoto: Björn Dieckmann up-down up-down Sonntag zum letzten Mal geöffnet Dante schließt die „Alte Post“ in Bramsche - wie geht es jetzt weiter? Von Björn Dieckmann | 24.02.2023, 15:46 Uhr

Am Sonntag, 26. Februar 2023, öffnet Dante Tota zum letzten Mal sein Restaurant „Dolce Vita“ in der Alten Post in Bramsche. Wie es bei ihm weitergeht, steht fest. Doch was ist mit der „Alten Post“?